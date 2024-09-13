Васса Васильева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Васильева

Место рождения

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Агафья (Агапия) Федорова

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Белов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
10.01.1913

Дочь: Кузнецова (Белова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Комарова (Белова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
28.05.1917

Дочь: (Белова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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