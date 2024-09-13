Васса Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Евдокимов
Мать: Агафья (Агапия) Федорова
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1913
Дочь: Кузнецова (Белова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Комарова (Белова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1917
Дочь: (Белова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно