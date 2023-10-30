Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапронов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Александр Крестный
Отец ребёнка: Сапронов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Николай
Отец ребёнка: Сапронов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1922
Сын: Сапронов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сапронов Николай Алексеевич
Смерть
Около 1976
Кадное