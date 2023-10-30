Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна

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Место рождения

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1976

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапронов Сергей

Мать: не указана

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Александр Крестный

Отец ребёнка: Сапронов Николай Алексеевич

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Николай

Отец ребёнка: Сапронов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1922

Сын: Сапронов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сапронов Николай Алексеевич

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1976
Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Кадное

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