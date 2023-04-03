Акулина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Пимен Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Никанор Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно