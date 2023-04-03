Акулина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пимен Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ермолай Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Никанор Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно