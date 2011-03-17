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Таратуто Александра Станиславовна
Таратуто Александра Станиславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.2011
Пол
Женский
Отец
Таратуто Станислав Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Машугина Екатерина Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2011
Отец:
Таратуто Станислав Сергеевич
Мать:
Машугина Екатерина Сергеевна
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