Епанчин Пётр Васильевич
Место рожденияПавлодар, Россия
Дата рождения14.?.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1910
Отец: Епанчин Василий
Мать: Епанчина Мария
Павлодар, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1937
Дочь: Полежаева Галина Петровна
Мать ребёнка: Епанчина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
служил во внутренних войсках МВД
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епанчина Мария
Развод
Неизвестно
Жена: Епанчина Мария
Смерть
Неизвестно