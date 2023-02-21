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Епанчин Пётр Васильевич

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Место рождения

Павлодар, Россия

Дата рождения

14.?.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1910

Отец: Епанчин Василий

Мать: Епанчина Мария

Павлодар, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1937

Дочь: Полежаева Галина Петровна

Мать ребёнка: Епанчина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епанчина Анастасия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
служил во внутренних войсках МВД
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епанчина Мария

Развод
Неизвестно

Жена: Епанчина Мария

Смерть
Неизвестно
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