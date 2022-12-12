Гурова Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1928

Дата смерти

05.12.1993

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузьменко Мария Ильинична

Рождение ребёнка
20.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуров Иван Иванович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
05.12.1993
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