Гурова Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1928
Дата смерти05.12.1993
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуров Иван Иванович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
05.12.1993