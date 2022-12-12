Кошкина Ховронья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кошкин Терентий Нефёдович
Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кошкин Поликарп Нефёдович
Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно