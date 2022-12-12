Кошкина Ховронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Ховронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кошкин Герасим Нефёдович

Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кошкин Трофим Нефёдович

Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кошкин Терентий Нефёдович

Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кошкин Ипат Нефёдович

Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошкин Степан Нефёдович

Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошкин Поликарп Нефёдович

Отец ребёнка: Кошкин Нефёд Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Нефёд Антипович

Смерть
Неизвестно
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