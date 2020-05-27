Минченко Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченко Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1932

Отец: Минченко Пётр

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.04.1964

Сын: Минченко Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Минченко Анна Григорьевна

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченко Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: Минченко Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минченко Анна Григорьевна

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