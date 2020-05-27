Минченко Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1932
Отец: Минченко Пётр
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.04.1964
Сын: Минченко Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Минченко Анна Григорьевна
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченко Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: Минченко Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно