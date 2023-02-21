Бойченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1984

Отец: Бойченко Василий

Мать: Бойченко Мария

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