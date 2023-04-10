Сергей Удовидченко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Удовидченко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удовидченко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Удовидченко Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удовидченко Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Удовидченко Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Удовидченко Георгиевна