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Чернядев Георгий Маркович

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Чернятев Марк Андреевич

Мать: Сагадакова Фёкла Васильевна

Русское, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Марьина Елизавета Васильевна

Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Марьина Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
03.09.1879 ст.

Сын: Чернядев Сергей Егорович

Мать ребёнка: Марьина Елизавета Васильевна

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.10.1880 ст.

Сын: Чернядев Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Марьина Елизавета Васильевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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