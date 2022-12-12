Чернядев Георгий Маркович
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Бракосочетание
18.01.1876
Бракосочетание
18.01.1876
Рождение ребёнка
03.09.1879 ст.
Мать ребёнка: Марьина Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
01.10.1880 ст.
Сын: Чернядев Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Марьина Елизавета Васильевна
Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно