Вьялкин Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
10.01.1947
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна
Пхеньян, С. Корея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно