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Вьялкин Яков Васильевич

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Вьялкин Василий Егорович

Мать: Вьялкина Анна Александровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.01.1947

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна

Пхеньян, С. Корея
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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