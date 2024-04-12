Калафат (Хаты) Магдалина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти01.03.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
08.11.1895
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1895г./ зап.№ 19 /, ГАДО Ф-426-1-7 / стр.№ 96 /
Рождение ребёнка
27.09.1896
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1896г. /запись № 68 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 134 /
Смерть
01.03.1900
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь м/к 1900г. / зап.№ 10 /,Ф-426-1-8 / лист № 219 /
Похороны
02.03.1900
Николаевская церковь,м/к 1900г. / зап.№ 10 / , ГАДО,Ф - 426-1-8 / лист № 219 /.