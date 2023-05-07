Головкина Василиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1894
Дата смерти28.07.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1914
Сын: Головкин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1918
Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Головкин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1924
Дочь: Афонина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
14.09.1926
Дочь: Сидорова Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Стрельникова Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
07.06.1934
Дочь: Колтман Вера Андреевна
Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1981
Черусти, Шатура, Московская область