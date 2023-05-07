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Головкина Василиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1894

Дата смерти

28.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1914

Сын: Головкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1918

Сын: Головкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Головкин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
19.07.1924

Дочь: Афонина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
14.09.1926

Дочь: Сидорова Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Стрельникова Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
07.06.1934

Дочь: Колтман Вера Андреевна

Отец ребёнка: Головкин Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Андрей Андреевич

Смерть
28.07.1981
Черусти, Шатура, Московская область