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Курицына Анна Андреевна

Место рождения

Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Курицын Иван Андреевич

Отец ребёнка: Курицын Андрей Васильевич

Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно