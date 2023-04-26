Курицына Анна Андреевна
Место рожденияСело Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1902
Отец ребёнка: Курицын Андрей Васильевич
Село Шостье , Касимовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно