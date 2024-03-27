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Ахметзянов Муртаза

Место рождения

д. Ятово Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ятово Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1924

Дочь: Гузаирова Сахригуль

Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
27.03.1927

Сын: Ахметзянов Закария

Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
30.08.1930

Сын: Ахметзянов Мунагир

Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
22.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
20.08.1941

Сын: Ахметзянов Наиль

Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза

Военная служба
Неизвестно
Ахметзянов Муртаза Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Дата и место призыва: __.09.1941 Калининский РВК, Татарская АССР, Калининский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: п/п 81408 часть 542 Дата выбытия: __.06.1943 Причина выбытия: пропал без вести
Ахметзянов Муртаза Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Калининский р-н, д. Ятово Дата призыва: 27.08.1941 Место пр... Показать все
Смерть
?.07.1943
без вести пропал
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