Ахметзянов Муртаза
Место рожденияд. Ятово Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Дата рождения1905
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
1905
д. Ятово Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1924
Дочь: Гузаирова Сахригуль
Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
27.03.1927
Сын: Ахметзянов Закария
Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
30.08.1930
Сын: Ахметзянов Мунагир
Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
22.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
20.08.1941
Сын: Ахметзянов Наиль
Мать ребёнка: Ахметзянова Газиза
Военная служба
Неизвестно
Ахметзянов Муртаза Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Дата и место призыва: __.09.1941 Калининский РВК, Татарская АССР, Калининский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: п/п 81408 часть 542 Дата выбытия: __.06.1943 Причина выбытия: пропал без вести
Ахметзянов Муртаза Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Калининский р-н, д. Ятово Дата призыва: 27.08.1941 Место пр... Показать все
Смерть
?.07.1943
без вести пропал