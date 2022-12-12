Бурлакова (Аверьянова) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Рождение ребёнка
08.02.1961
Дочь: Куренкова Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Бурлаков Валентин Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1966
Сын: Бурлаков Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Бурлаков Валентин Петрович
Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан