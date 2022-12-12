Бурлакова (Аверьянова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Аверьянова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: Аверьянов Дмитрий Венедиктович

Мать: Аверьянова Мария Павловна

Рождение ребёнка
08.02.1961

Дочь: Куренкова Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Бурлаков Валентин Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1966

Сын: Бурлаков Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Бурлаков Валентин Петрович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Валентин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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