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Никишин Борис Леонтьевич

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Место рождения

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

30.11.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1892 г.р.

Мать

До 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Никишин Леонтий Назарович

Мать: Никишина Матрёна Меркурьевна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 13.10.1942 по 30.11.1943
Род войск: Стрелковые войска Воинское звание: Рядовой Взят в плен 20.05.1943. Затем освобожден и служил в звании рядового автоматчиком в 373 стрелковом полку 1 Украинского фронта. 2.11.1943 года получ... Показать все
Смерть
30.11.1943
Причина смерти: Умер от ран | Скончался от травматического сепсиса вследствие осколочного ранения.
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл., Ново-Усманский р-н, ст. Сомово, кладбище
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