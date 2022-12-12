Никишин Борис Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти30.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Военная служба
С 13.10.1942 по 30.11.1943
Род войск: Стрелковые войска Воинское звание: Рядовой Взят в плен 20.05.1943. Затем освобожден и служил в звании рядового автоматчиком в 373 стрелковом полку 1 Украинского фронта. 2.11.1943 года получ... Показать все
Смерть
30.11.1943
Причина смерти: Умер от ран | Скончался от травматического сепсиса вследствие осколочного ранения.
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл., Ново-Усманский р-н, ст. Сомово, кладбище