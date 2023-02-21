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Зражевская Пелагия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1866

Сын: Зражевский Иаков Васильев

Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
29.06.1869

Сын: Зражевский Павел Васильев

Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
22.11.1871

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
14.05.1874

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Зражевский Исидор Васильев

Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зражевский Василий Тимофеев

Смерть
01.03.1884
Мокрая, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Причина смерти: от родов
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