Зражевская Пелагия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1866
Сын: Зражевский Иаков Васильев
Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
29.06.1869
Сын: Зражевский Павел Васильев
Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
22.11.1871
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
14.05.1874
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Зражевский Исидор Васильев
Отец ребёнка: Зражевский Василий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1884
Мокрая, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Причина смерти: от родов