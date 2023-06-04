(Мотненко) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мотненко) Наталья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1990

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1990

Отец: Мотненко Евгений Николаевич

Мать: не указана