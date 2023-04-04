Сорокина (Крайнова) Ирина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 01.08.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1860
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
28.12.1862
Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
13.02.1864
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
22.04.1866
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
21.06.1867
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
18.11.1869
Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
09.06.1871
Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.08.1872
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.08.1872