Сорокина (Крайнова) Ирина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Крайнова) Ирина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 01.08.1872

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1860

Муж: Сорокин Иван Матвеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1860

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1862

Сын: Сорокин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1864

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.04.1866

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1867

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1869

Сын: Сорокин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1871

Сын: Сорокин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1872

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.08.1872