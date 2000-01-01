Киричук Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1936

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1936

Отец: Киричук Иван Никитович

Мать: Киричук Мария Трофимовна

Работа или профессия
Около 1973
Белорусская СССР, , , БССР, СССР
Речной флот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киричук Алексей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1990
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