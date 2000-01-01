Киричук Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1936
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1936
Отец: Киричук Иван Никитович
Мать: Киричук Мария Трофимовна
Работа или профессия
Около 1973
Белорусская СССР, , , БССР, СССР
Речной флот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киричук Алексей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1990