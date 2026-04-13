Южанинова (Кузнецова) Галина Юрьевна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Маликов Василий Иванович10.06.1957 г.р.
Южанинов Николай Петрович15.06.1956 г.р.
Дети
Маликова Юлия Васильевна12.04.1980 г.р.
Маликова Олеся Васильевна07.03.1985 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Около 08.08.1979
Рождение ребёнка
12.04.1980
Дочь: Маликова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Маликов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1985
Дочь: Маликова Олеся Васильевна
Отец ребёнка: Маликов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1995
Дочь: Кузнецова Камилла Каримбердиевна
Отец ребёнка: не указан