Южанинова (Кузнецова) Галина Юрьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Южанинова (Кузнецова) Галина Юрьевна

Автор
ГЮ
Южанинова Г.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Маликов Василий Иванович10.06.1957 г.р.
Южанинов Николай Петрович15.06.1956 г.р.
Дети
Маликова Юлия Васильевна12.04.1980 г.р.
Маликова Олеся Васильевна07.03.1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южанинов Николай Петрович

Бракосочетание
Около 08.08.1979

Муж: Маликов Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1980

Дочь: Маликова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Маликов Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1985

Дочь: Маликова Олеся Васильевна

Отец ребёнка: Маликов Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1995

Дочь: Кузнецова Камилла Каримбердиевна

Отец ребёнка: не указан

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