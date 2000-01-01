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Высоцкий Егор Наумович

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Место рождения

хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1864 г.р.

Мать

До 1864 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Высоцкий Наум известно

Мать: Высоцкая не известно

хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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