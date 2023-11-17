Колотилова (Михайлова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотилова (Михайлова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1918

Дочь: Чистякова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Колотилов Константин Александрович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евдокимова Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Колотилов Константин Александрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колотилов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Колотилов Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотилов Константин Александрович

Смерть
1928
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