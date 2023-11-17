Колотилова (Михайлова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1918
Дочь: Чистякова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Колотилов Константин Александрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евдокимова Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Колотилов Константин Александрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колотилов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Колотилов Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928