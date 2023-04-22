Радостев Евдоким Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Радостева Екатерина Глебова
Рождение ребёнка
15.03.1849 ст.
Дочь: Дарья Максимова
Мать ребёнка: Радостева Екатерина Глебова
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#82
Место жительства
1850 ст.
поч. Бородинский
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно