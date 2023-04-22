Радостев Евдоким Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадостев Евдоким Максимов

Радостев Евдоким Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Радостев Максим Петров

Мать: Радостев Максим (1я жена) Петров

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Радостева Екатерина Глебова

Рождение ребёнка
15.03.1849 ст.

Дочь: Дарья Максимова

Мать ребёнка: Радостева Екатерина Глебова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#82
Место жительства
1850 ст.
поч. Бородинский
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радостева Екатерина Глебова

Смерть
Неизвестно