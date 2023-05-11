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Холодный Афанасий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Холодный Федор Дионисиевич

Мать: Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Холодный Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Холодная Марина Никитична

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Холодная Марина Никитична

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Стефанида Афанасьевна

Мать ребёнка: Холодная Марина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Марина Никитична

Смерть
Неизвестно