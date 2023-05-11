Холодный Афанасий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Холодный Федор Дионисиевич
Мать: Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Холодный Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Холодная Марина Никитична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Холодная Марина Никитична
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Стефанида Афанасьевна
Мать ребёнка: Холодная Марина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно