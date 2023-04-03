Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

29.05.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1845

Сын: Исаак Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Евдокимов

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.06.1850

Дочь: Февронья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Евдокимов

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Иоанн Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Евдокимов

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
29.05.1873
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки