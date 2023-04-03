Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти29.05.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1845
Сын: Исаак Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Евдокимов
Рождение ребёнка
25.06.1850
Дочь: Февронья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Евдокимов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Иоанн Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Евдокимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1873
Причина смерти: от чахотки