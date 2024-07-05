Пойлов Евгений Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1928
Дата смерти05.03.1991
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1928
Отец: Пойлов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1953
Дочь: Павлова (Пойлова) Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Пойлова (Дворяткина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.02.1959
Дочь: Мирошина (Пойлова) Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Пойлова (Дворяткина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1961
Дочь: Пойлова Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Пойлова (Дворяткина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1963
Мать ребёнка: Пойлова (Дворяткина) Мария Петровна
Смерть
05.03.1991