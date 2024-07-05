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Пойлов Евгений Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1928

Дата смерти

05.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1928

Отец: Пойлов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1953

Дочь: Павлова (Пойлова) Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Пойлова (Дворяткина) Мария Петровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.02.1959

Дочь: Мирошина (Пойлова) Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Пойлова (Дворяткина) Мария Петровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.11.1961

Дочь: Пойлова Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Пойлова (Дворяткина) Мария Петровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.03.1963

Сын: Пойлов Пётр Евгеньевич

Мать ребёнка: Пойлова (Дворяткина) Мария Петровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
05.03.1991

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