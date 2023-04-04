Гатовская ((Р)атова) Берта Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти05.12.1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: (р)атов Лев
Мать: (р)атов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатовский Рафаил (Рафа) Самуилович
Отец ребёнка: Гатов Самуил
Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Самуиловна
Отец ребёнка: Гатов Самуил
Смерть
05.12.1952
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище. старый участок 5/3 Ленинград