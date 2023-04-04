Гатовская ((Р)атова) Берта Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатовская ((Р)атова) Берта Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

05.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: (р)атов Лев

Мать: (р)атов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатовский Рафаил (Рафа) Самуилович

Отец ребёнка: Гатов Самуил

Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Самуиловна

Отец ребёнка: Гатов Самуил

Смерть
05.12.1952
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище. старый участок 5/3 Ленинград