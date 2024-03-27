Зайцев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Иван Алексеевич

Место рождения

г.Дятьково, Брянская область, РСФСР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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