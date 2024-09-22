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Быстряков Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быстряков Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрякова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
28.10.1885

Сын: Быстряков Кузьма (Косьма) Федорович

Мать ребёнка: Быстрякова Екатерина Яковлевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Фёдор Афанасьевич Быстряков, крестьянский сын д. Душнево
Рождение ребёнка
08.04.1898

Сын: Быстряков Николай Федорович

Мать ребёнка: Быстрякова Екатерина Яковлевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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