Каткова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1985

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1985

Отец: Агеев Алексей Васильевич

Мать: Гордеева Людмила Сергеевна

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