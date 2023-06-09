Башун Платон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1876 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1876 ст.
Отец: Башун Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Башун Екатерина Платоновна
Мать ребёнка: Башун Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Башун Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.02.1916
Мать ребёнка: Башун Анастасия Игнатьевна
Арест
08.03.1935
как «социально опасный элемент»
Осуждение
11.03.1935
Отбывание наказания
С 1935
5 лет ссылки
Арест
04.09.1937
Осуждение
05.11.1937
Высшая мера наказания
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Погиб во время блокады Ленинграда