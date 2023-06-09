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Башун Платон Дмитриевич

Место рождения

Шелопечино, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

18.11.1876 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1876 ст.

Отец: Башун Дмитрий

Мать: не указана

Шелопечино, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Башун Екатерина Платоновна

Мать ребёнка: Башун Анастасия Игнатьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1914

Сын: Башун Пётр Платонович

Мать ребёнка: Башун Анастасия Игнатьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Башун Дмитрий Платонович

Мать ребёнка: Башун Анастасия Игнатьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Арест
08.03.1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
как «социально опасный элемент»
Осуждение
11.03.1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Отбывание наказания
С 1935
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
5 лет ссылки
Арест
04.09.1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Осуждение
05.11.1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Высшая мера наказания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башун Анастасия Игнатьевна

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погиб во время блокады Ленинграда