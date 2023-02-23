Шестакова Агафья Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Шестаков Гавриил Фролович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Лобова Мария Шестакова
Отец ребёнка: Шестаков Гавриил Фролович
Рождение ребёнка
20.10.1863
Отец ребёнка: Шестаков Гавриил Фролович
Рождение ребёнка
22.05.1865
Сын: Шестаков Леонтий Гаврилович
Отец ребёнка: Шестаков Гавриил Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно