Шестакова Агафья Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Агафья Арефьевна

Шестакова Агафья Арефьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Шестаков Гавриил Фролович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Лобова Мария Шестакова

Отец ребёнка: Шестаков Гавриил Фролович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.10.1863

Сын: Шестаков Карп Гаврилович

Отец ребёнка: Шестаков Гавриил Фролович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1865

Сын: Шестаков Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Шестаков Гавриил Фролович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Гавриил Фролович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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