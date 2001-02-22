Нигмятзянов Шарибзян
Место рожденияБереска Атнинского р-на
Дата рождения30.01.1916
Дата смерти22.02.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1916
Отец: Нигмятзян Назмеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Нигмазанов Шарип красноармеец В архив Дата рождения __.__.1916 Место рождения Татарская АССР, Атнинский р-н, д. Инзн. Берелка Воинская часть 30 отд. арм. отряд служебных собак 5 гв. А ( 30 отд. арм. о... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Нигматзянов Шариф Нигматзянович В архив Дата рождения __.__.1916 Место рождения Татарская АССР, Арский р-н, с. Нижнее Береске Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картот... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигмятзянова (Ишмухаметова) Мафруза
Смерть
22.02.2001
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно