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Карнушина Нина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1954

Отец: Желтоухов Степан Кузьмич

Мать: Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
29.06.1974

Сын: Карнушин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Карнушин Виктор Николаевич

Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1980

Дочь: Абрамова-Карнушина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Карнушин Виктор Николаевич

Ташкент, Узбекской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнушин Виктор Николаевич

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