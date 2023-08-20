Карнушина Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1954
Рождение ребёнка
29.06.1974
Сын: Карнушин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Карнушин Виктор Николаевич
Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1980
Дочь: Абрамова-Карнушина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Карнушин Виктор Николаевич
Ташкент, Узбекской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карнушин Виктор Николаевич