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(Попова) Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1917

Отец: Попов Егор Дмитриевич

Мать: Попова София Васильевна

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