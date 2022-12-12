Копин Александр Аполлонович
Место рождения
Дата рождения30.06.1878 ст.
Дата смерти18.01.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
30.06.1878 ст.
Отец: Копин Аполлон Андреевич
Мать: Копина Мария Матвеевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 291 об. Отец указан как крестьянин-собственник.
Бракосочетание
19.01.1907 ст.
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 30 (Метрическая книга Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда за 1907 год). Л. 17 об.
Место жительства
До 1914
Белая горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
18.01.1915 ст.
Убит в бою у с. Бескид-Кляузе