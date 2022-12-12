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Копин Александр Аполлонович

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Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.06.1878 ст.

Дата смерти

18.01.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1831 г.р.

Мать

Вычислено 1838 г.р.

Жена

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1878 ст.

Отец: Копин Аполлон Андреевич

Мать: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 291 об. Отец указан как крестьянин-собственник.
Бракосочетание
19.01.1907 ст.

Жена: Копина Олимпиада Николаевна

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 30 (Метрическая книга Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда за 1907 год). Л. 17 об.
Место жительства
До 1914
Белая горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
18.01.1915 ст.
Убит в бою у с. Бескид-Кляузе
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