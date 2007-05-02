Тюльпанова Мария Петровна 18.06.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюльпанова Мария Петровна

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Место рождения

Новосибирская область, село Кротово

Дата рождения

18.06.1929

Дата смерти

02.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1929

Отец: Быков Петр Федорович

Мать: Быкова Мавра Андреевна

Новосибирская область, село Кротово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
21.04.1949

Дочь: Варваренко Антонина Степановна

Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
18.05.1950

Дочь: Салькова Людмила Степановна

Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
06.05.1952

Дочь: Тюльпанова Галина Степановна

Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
28.01.1958

Дочь: Лубянская (Тюльпанова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Тюльпанов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич

Смерть
02.05.2007
Березовый, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край

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