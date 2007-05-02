Тюльпанова Мария Петровна
Место рожденияНовосибирская область, село Кротово
Дата рождения18.06.1929
Дата смерти02.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1929
Отец: Быков Петр Федорович
Мать: Быкова Мавра Андреевна
Новосибирская область, село Кротово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1949
Дочь: Варваренко Антонина Степановна
Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
18.05.1950
Дочь: Салькова Людмила Степановна
Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
06.05.1952
Дочь: Тюльпанова Галина Степановна
Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
28.01.1958
Дочь: Лубянская (Тюльпанова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Тюльпанов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Тюльпанов Степан Яковлевич
Смерть
02.05.2007
Березовый, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край