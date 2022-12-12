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Талдыкин Сергей Семенович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.09.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1886 ст.

Отец: Талдыкин Семен Андреевич

Мать: Талдыкина Елена Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1911 ст.

Сын: Талдыкин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Александра Яковлевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1912 ст.

Сын: Талдыкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Александра Яковлевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1915 ст.

Дочь: Талдыкина Клавдия

Мать ребёнка: Талдыкина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
01.03.1918 ст.

Сын: Талдыкин Алексей

Мать ребёнка: Талдыкина Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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