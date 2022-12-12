Талдыкин Сергей Семенович
Место рождения
Дата рождения27.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1886 ст.
Рождение ребёнка
09.07.1911 ст.
Сын: Талдыкин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
03.07.1912 ст.
Сын: Талдыкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
18.03.1915 ст.
Дочь: Талдыкина Клавдия
Мать ребёнка: Талдыкина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
01.03.1918 ст.
Сын: Талдыкин Алексей
Мать ребёнка: Талдыкина Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно