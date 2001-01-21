Думнов Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1932
Дата смерти21.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1932
Рождение ребёнка
08.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Нина Константиновна
Рождение ребёнка
02.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Нина Константиновна
Рождение ребёнка
27.04.1967
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Думнова Нина Константиновна
Смерть
21.01.2001
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область