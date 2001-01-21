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Думнов Виктор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1932

Дата смерти

21.01.2001

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1932

Отец: Думнов Константин Иванович

Мать: Думнова Анисья Павловна

Рождение ребёнка
08.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Нина Константиновна

Рождение ребёнка
02.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Нина Константиновна

Рождение ребёнка
27.04.1967

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Думнова Нина Константиновна

Смерть
21.01.2001
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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