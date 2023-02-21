Малинин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1914
Мать ребёнка: Малинина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Малинин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Малинина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1918
Сын: Малинин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Малинина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малинина Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно