Малинин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1914

Сын: Малинин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Малинин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1918

Сын: Малинин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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