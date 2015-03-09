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Микшин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1953

Дата смерти

09.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1953

Отец: Микшин Василий Матвеевич

Мать: Микшина Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
05.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.03.2015
Причина смерти: Рак почек
Похороны
Неизвестно
Дьяково. Новое кладбище
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