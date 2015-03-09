Микшин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1953
Дата смерти09.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1953
Отец: Микшин Василий Матвеевич
Мать: Микшина Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
05.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.03.2015
Причина смерти: Рак почек
Похороны
Неизвестно
Дьяково. Новое кладбище