Вейнер (Утина) Анна (Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейнер (Утина) Анна (Осиповна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1842 г.р.
1842 г.р.
1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1842

Сын: Вейнер Петр Петрович

Отец ребёнка: Вейнер Петр Антонович

Астрахань
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вейнер Аркадий (ст.)

Отец ребёнка: Вейнер Петр Антонович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Вейнер Петр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вейнер Петр Антонович

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