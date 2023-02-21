Вейнер (Утина) Анна (Осиповна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1842
Сын: Вейнер Петр Петрович
Отец ребёнка: Вейнер Петр Антонович
Астрахань
Рождение ребёнка
1842
Сын: Вейнер Аркадий (ст.)
Отец ребёнка: Вейнер Петр Антонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Вейнер Петр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вейнер Петр Антонович