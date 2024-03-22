Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927
Отец: Лавров Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Александр Александрович
Отец ребёнка: Колесников Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Колесников Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Игорь Александрович
Отец ребёнка: Колесников Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Колесников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Колесников Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно