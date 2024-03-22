Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927

Отец: Лавров Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Александр Александрович

Отец ребёнка: Колесников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Колесников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Игорь Александрович

Отец ребёнка: Колесников Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Колесников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Колесников Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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