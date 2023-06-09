Трещалин Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения18.11.1924
Дата смерти29.08.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Потешная,3 (Бауманский район)
Рождение ребёнка
06.10.1948
Дочь: Трещалина Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Трещалина Мария Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1971
Причина смерти: Гипертоническая болезнь рассеенные метастазы