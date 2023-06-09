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Трещалин Игорь Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.11.1924

Дата смерти

29.08.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Потешная,3 (Бауманский район)
Рождение ребёнка
06.10.1948

Дочь: Трещалина Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Трещалина Мария Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.08.1971
Причина смерти: Гипертоническая болезнь рассеенные метастазы