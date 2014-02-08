Плаксин Арсений Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин Арсений Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2014

Отец: Плаксин Артем Валерьевич

Мать: Плаксина Наталья Михайловна

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