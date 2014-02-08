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Плаксин Арсений Артемович
Плаксин Арсений Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.2014
Пол
Мужской
Отец
Плаксин Артем Валерьевич
1989 г.р.
Мать
Плаксина (Пенькова) Наталья Михайловна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2014
Отец:
Плаксин Артем Валерьевич
Мать:
Плаксина Наталья Михайловна
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