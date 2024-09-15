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Бугаков Прокопий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Бугаков Тихон

Мать: не указана

тамбовской 1898
Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугакова (--) Пелагея

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бугаков Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Бугакова (--) Пелагея

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бугаков Тихон Прокопьевич

Мать ребёнка: Бугакова (--) Пелагея

Смерть
Неизвестно

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