Бугаков Прокопий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Бугаков Тихон
Мать: не указана
тамбовской 1898
Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бугакова (--) Пелагея
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Бугакова (--) Пелагея
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бугаков Тихон Прокопьевич
Мать ребёнка: Бугакова (--) Пелагея
Смерть
Неизвестно