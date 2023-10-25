Қайкен Ерғанат Аязбиұлы
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1991
Рождение ребёнка
17.05.2017
Дочь: Қайкен Айжұлдыз Ерғанатқызы
Мать ребёнка: Қайкен Гүлден Манапқызы
Рождение ребёнка
15.02.2021
Мать ребёнка: Қайкен Гүлден Манапқызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Қайкен Гүлден Манапқызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Қайкен Гүлден Манапқызы