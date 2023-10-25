Қайкен Ерғанат Аязбиұлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Қайкен Ерғанат Аязбиұлы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

БҚ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1991

Отец: Исабеков Аязби Кайкенович

Мать: Исабекова Кунслу Егимбаевна

Рождение ребёнка
17.05.2017

Дочь: Қайкен Айжұлдыз Ерғанатқызы

Мать ребёнка: Қайкен Гүлден Манапқызы

Рождение ребёнка
15.02.2021

Сын: Аязби Жантөре Ерғанатұлы

Мать ребёнка: Қайкен Гүлден Манапқызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Қайкен Гүлден Манапқызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Қайкен Гүлден Манапқызы

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